اليوم السابع
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ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى العزل بالعجمى إلى 237 حالة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:50 ص
ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى العزل بالعجمى إلى 237 حالة ميرفت السيد مدير مستشفى العجمى
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الدكتورة ميرفت السيد مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، إرتفاع عدد حالات التعافى من فيروس كورونا الى 237 حالة، وحالات التحويل للعلاج المنزلى إلى 61 حالة، وعدد المحولين إلى المدينة الشبابية فى أبو قير لقضاء فترة النقاهة 464.

وأشارت مدير مستشفى العجمى، لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع فرق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى علاج المصابين، حيث تقدم باقى المتعافين بالشكر للأطباء والتمريض على حسن التعامل والرعاية التى تلقوها داخل المستشفى.

وتعد الدكتورة مرفت السيد، مدير مستشفى العجمى لعزل مرضى كورونا بالإسكندرية، أحد بطلات الجيش الأبيض، والتى قدمت تضحيات كبرى فى سبيل أداء الواجب المهنى والوطنى، فى ظل من يمر به العالم وانتشار جائحة فيروس كورونا.

الدكتورة ميرفت على الرغم من صغر عمرها، إلا أنها قدمت نموذج للأداء المهنى الطبى، وفى تحمل المسئولية لمواجهة هذا الوباء، ورفضت العودة إلى منزلها قبل انتهاء الأزمة بالرغم من تغير 6 فرق طبية خلال العزل بمستشفى العجمى، إلا أنها أصرت على البقاء لخدمة المرضى، وعدم الخروج من العزل إلا بخروج آخر مريض "كورونا"، حرمت من رؤية زوجها وأبنائها إلا بزيارات قليلة من خلف قضبان وأسوار مستشفى العجمى.

والدكتورة ميرفت السيد تبلغ من العمر 35 عاما وتشغل منصب مدير مستشفى العجمى المركزى للعزل وقد قامت بتجهيز مستشفى العجمى المركزى فى 6 أيام لتكون مستشفى عز وحجر صحى لمرضى كورونا، كما قامت بتجهيز 140 غرفة عناية مركزة متوسطة و60 سرير عناية مركز فائقة خلال فترة وجيزة، ورفضت ترك العزل والخروج من المستشفى إلا بعد خروج آخر مريض كورونا، وظلت فى الحجر الصحى لمدة 100 يوم ومازالت مستمرة.

من جهة أخرى قامت بالاهتمام بالصحة النفسية بالمرضى كما الصحية، ونظمت احتفالات بمناسبة أعياد الميلاد والمناسبات العامة فى أجواء عائلية، وكان لها اهتمام خاص بالأطفال من خلال تنظيم حفلات أعياد الميلاد وتوزيع الألعاب الترفيهية وفوانيس رمضان تخفيف حدة المرض والعزل لهم.

 


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