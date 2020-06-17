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ارتفاع بورصة أبوظبى للجلسة الثانية على التوالى.. ورأس المال يربح 1.9 مليار درهم

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:40 م
ارتفاع بورصة أبوظبى للجلسة الثانية على التوالى.. ورأس المال يربح 1.9 مليار درهم بورصة أبوظبي
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 1.1% رابحاً 47.815 نقطة ليغلق عند مستوى 4376.422 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 494.34 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 56.7 مليون سهم، بقيمة 204.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 2084 صفقة.
 
وصعدت بورصة أبوظبي مدفوعاً بارتفاع قطاع الصناعة بنسبة 4.35%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.42%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.51%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.45%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.47%.
 
وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 9.24%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.72%، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 4.01%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 4.42%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 4.35%، ثم سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية-أدنوك بنسبة 2.68%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 66.4 مليون درهم.
 
 
فيما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.20% خاسراً 7.10 نقطة ليغلق عند مستوى 3520.740 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 690.1 ألف ريال عبر تنفيذ 272 صفقة لعدد 40 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)
 
وارتفعت 97 أسهم على رأسها "بنك العز الإسلامي" بنسبة 3.28%، ثم سهم "المتحدة للطاقة" بنسبة 3.15%، ثم سهم " كلية مجان" بنسبة 2.48%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم "المها للسيراميك" بنسبة 4.44%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 3.77%، ثم سهم "مسقط للتأمين" بنسبة 3.23%.
 

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