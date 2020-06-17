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اتحاد المهن الطبية ينعى 3 أطباء بعد وفاتهم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:18 ص
اتحاد المهن الطبية ينعى 3 أطباء بعد وفاتهم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا أطباء بمستشفيات العزل
كتبت آية دعبس

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نعى مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، بمزيد من الحزن والأسى الشهيد الدكتور على هويدى، مدير مستشفي حميات شربين سابقاً، الذى توفى فى عزل مستشفى صدر دمياط إثر اصابته بڤيروس كوڤيد 19، سائلين المولى أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.
 
كما نعى مجلس الاتحاد الدكتور محمد حشاد أخصائى الأطفال بمستشفى ناصر العام بالقليوبية، وقد توفى متأثرا باصابته بفيروس كوفيد 19 أثناء عمله، متمنين من الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجعل مرضه فى ميزان حسناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
 
ونعى مجلس الاتحاد الشهيد الدكتور عادل فؤاد الرئيس لكلية الجراحين الدولية ( سابقا)، وأستاذ الجراحة بكلية طب القاهرة، من أوائل رواد جراحة الكبد فى مصر، وجراحة المناظير فى قصر العينى، و جراحة الغدد الصماء ورئيس جمعية الجراحين المصرية سابقا، إثر إصابته بڤيروس كوڤيد19.
 
وأوضحت الاتحاد، أن الدكتور عادل فؤاد رمزى -رحمه الله - تولى الرئاسة العالمية لكلية الجراحين الدولية بشيكاغو أثناء الاحتفال الرئاسى للكلية، وقد تم انتخابه من قبل 105 دول «أعضاء الكلية» وقاموا بتقليده الميدالية الذهبية للرئاسة العالمية، و هو أول رئيس للمجلس العالمى لزمالة الجراحة وأمين عام الجمعية الإكلينيكية بطب قصر العينى لمدة 15 عاماً، كما أنه ألّف 110 بحوث جراحية، واشترك فى تأليف موسوعتين عالميتين للجراحة وأشرف على 28 دكتوراه و90 رسالة ماجستير جراحة، قائلا: رحم الله الشهيد ونسئل المولي سبحانه وتعالي أن يتغمده في رحمته ويسكنه اعلي الفردوس ويلهم أهله الصبر والسلوان، وخالص العزاء لأسرته وزملائه وتلاميذه ومرضاه، وكل أسرة صرح مستشفيات القصر العيني.
 
 

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