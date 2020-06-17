إيطاليا تسجل 43 حالة وفاة جديدة بكورونا فى البلاد

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سجلت إيطاليا اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا للوفيات بفيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث تم رصد 43 حالة جديدة مقابل 34 في اليوم السابق.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 43 حالة، وبلغ 34448 شخصا منذ 21 فبراير، فيما ارتفع عدد المصابين مقارنة بيوم أمس الثلاثاء 210 ، حيث سجلت السلطات 329 حالة إصابة، علما بأن إجمالي من أصابهم مرض "كوفيد 19" بلغ 327828 حالة.

وأفادت هيئة الدفاع المدني بأن إجمالي المتعافين في البلاد ارتفع إلى 179455.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن 23925 مصابا بـ"كوفيد 19" يتلقون العلاج في المستشفيات، مقابل 24569، موضحة أن 163 شخصا متواجدون في العناية المركزة ويخضعون لعلاج مكثف.

ويشهد معدل الوفيات والإصابات اليومية تقلبات في ظل انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة وزيادة عدد المتعافين.

وتعتبر إيطاليا الدولة السابعة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والرابعة من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.