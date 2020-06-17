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إيران تكشف أسباب هجمة كورونا الشرسة فى 3 أقاليم.. الأفراح والعزاء الأبرز

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:59 م
إيران تكشف أسباب هجمة كورونا الشرسة فى 3 أقاليم.. الأفراح والعزاء الأبرز نائب وزير الصحة الإيرانى ايرج حريرجي
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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اعتبر نائب وزير الصحة الإيرانى ايرج حريرجي، أن الجنازات ومراسم العزاء المزدحمة والأعراس هى السبب الرئيس لتفشى النوع الجديد من فيروس كورونا فى إقليم كردستان إيران لاسيما مقاطعة سنندج.

وبحسب وكالة ايسنا، قال حريجي، إن كردستان يعد واحدة من أكبر 3 مقاطعات فى البلاد تشهد انتشار واسع للفيروس التاجي.

وأعرب عن أسفه قائلا: منذ بداية شهر يونيو ازداد عدد المرضى فى اقليم كردستان مع تراجع التباعد الإجتماعى فى بلاده والنقاط الصحية.

وكشف عن مراسم الأعراس التى تقام فى جراجات السيارات هى الأولى من نوعها فى تاريخ إيران بعد أن حظرت السلطات اقامة هذه المراسم.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشى فيروس كورونا إلى 9185 حالة بعد وفاة 120 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، كما سجلت السلطات الطبية 2612 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة إلى 195051، وارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 154812 شخصا.


ايرج حريرجي

ايران

كورونا

كردستان

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