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إصابة طبيب بمعهد الكبد القومى فى المنوفية بفيروس كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:23 ص
إصابة طبيب بمعهد الكبد القومى فى المنوفية بفيروس كورونا فيروس كورونا - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب الدكتور عبد الجواد السيد أستاذ الأمراض المتوطنة والمعدية بمعهد الكبد القومي بمحافظة المنوفية، بفيروس كورنا المستجد.

وأكد الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، أنه تم حجز الطبيب بالمعهد لعلاجه من الفيروس .

وأعلن مصدر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، إصابة صبري إبراهيم حسن مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية بفيروس كورونا المستجد.

وكان  الدكتور عن البارى العجيزي مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قد أعلن عن عودته  إلى العمل اليوم عقب تماثلة للشفاء عقب إجراء مسحتان وتبين سلبية التحاليل .

وأكد مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه خضع لعزل منزل منذ إصابته قبل أسبوعين وتماثل للشفاء ،عقب تطبيق برتوكول وزارة الصحة.

وطالب مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، المواطنين بالحفاظ على أنفسهم وإتباع كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

 


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