اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:57 ص
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إزالة 194 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى قنا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:17 ص
إزالة 194 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى قنا إزالة التعديات
قنا – وائل محمد

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صرح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا أن الوحدات المحلية بالمحافظة  قامت بعدة حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا، أسفرت عن إزالة 194 حالة تعدٍ، مؤكدا علي استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 3 حالات تعدٍ بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمركزي فرشوط وقنا بمساحة 180 متر مربع،  وإزالة 150 حالة تعدٍ بالبناء علي الأراضي الزراعية بكافة مراكز المحافظة بمساحة 6 أفدنة و18 قيراطا و21 سهما، بالإضافة إلى إزالة 41 حالة مخالفة بناء عشوائي بمراكز دشنا وقنا وقوص بمساحة 6816 متر مربع.

وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتي الآن  بمختلف مراكز ومدن المحافظة  بلغ 675 حالة تعدٍ بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 358 ألفا و156 متر مربع ، و138 حالة تعدٍ بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 200 فدان و16 قيراطا و17 سهما ، و2869 حالة تعدٍ بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 132 فدانا و15 قيراطا و17 سهما، و526 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 82 ألفا و966 متر مربع.

يأتي ذلك في اطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون اجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.

 

 

 


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