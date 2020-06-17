اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:10 م
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أول اجتماع للجنة مراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها بدمياط

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:51 م
أول اجتماع للجنة مراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها بدمياط أول اجتماع للجنة مراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها بدمياط
دمياط عبده عبد البارى

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ترأس إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، أول اجتماعات اللجنة بحضور العقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة وممثل هيئة الأمن الوطنى والمهندس أحمد سامى مدير مديرية الإسكان ومهندسى التنظيم.

 

وفقًا لقرار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشأن تشكيل لجنة لمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة برئاسة الأستاذ إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط وعضوية كل من اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومدير عام مديرية الإسكان وممثلين عن وزارة الداخلية وقيادة الجيش المختص بالمحافظة والهيئة الهندسية والرقابة الإدارية وكذا كلية الهندسة جامعة المنصورة ونقابة المهندسين ومهندس التنظيم المختص بكل مركز ومدينة وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك فى ضوء قرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية رقم 218 لسنة 2020.

 

وتناول الاجتماع استعراضا شاملا لآلية تنفيذ جميع المهام الموكلة إلى اللجنة والتى تتلخص فى مراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها فى حالة الانتهاء منها، وكذا حصر أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حالياً للعقارات بموجب تراخيص سابقة على هذا القرار والتأكد من مطابقتها للشروط واخطار وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى مراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات للتأكد من لزومها وأن حالة العقار تستدعى إجراء مثل هذه الأعمال.

 

وأكد إسلام إبراهيم بإلزام مديرى التنظيم بالوحدات المحلية بسرعة عمل حصر شامل لكافة تراخيص التدعيم والترميم كمرحلة أولى، وكذلك حصر القرارات النهائية الخاصة بذلك، فضلاً عن إعداد تقارير فنية لحالات الترميم والتدعيم بالنسبه للتراخيص، كما تم تكليف أعضاء اللجنة بتنفيذ المعاينة على الطبيعة لتلك الحالات وسرعة إتمام كافة المهام للتيسير على المواطنين.


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