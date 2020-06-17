أوكرانيا تحصل على مساعدات عسكرية أمريكية تشمل صواريخ جافلين

رويترز

قالت السفارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن أوكرانيا تسلمت مساعدات عسكرية تزيد قيمتها على 60 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية تشمل صواريخ جافلين المضادة للدبابات.

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت الشحنة الأولى من منظومة صواريخ جافلين، والتي بلغت قيمتها 47 مليون دولار، لكييف في أبريل نيسان 2018 في أعقاب ضم موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014 وما تبع ذلك من نشوب قتال في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وكانت المساعدات العسكرية لأوكرانيا محور تحقيق بمجلس النواب في ديسمبر كانون الأول في إطار مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتهامات بتعطيل الكونجرس والضغط على أوكرانيا للتحقيق مع ابن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، وينفى بايدن ارتكاب أي مخالفات.

وقال الديمقراطيون إن ترامب كان يحاول تعزيز فرص فوزه بفترة جديدة. وبرأه مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون في فبراير شباط.