اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:48 م
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أمن الإسكندرية يبحث عن طرفى مشاجرة نشبت بين مستأجري وعمال شاطئ البيطاش

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:35 م
أمن الإسكندرية يبحث عن طرفى مشاجرة نشبت بين مستأجري وعمال شاطئ البيطاش المشاجرة
الإسكندرية أسماء على بدر

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تواصل الجهات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية البحث عن طرفى مشاجرة بيت مستأجرى شاطئ مدخل البيطاش والعاملين ، بعد ورود بلاغ بمشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم وعقب وصول سيارات الشرطة فروا هاربين.

وورد بلاغ لقسم شرطة الدخيلة غرب الإسكندرية عن وجود مشاجرة بين مستأجرى والعاملين بشاطئ مدخل البيطاش وبين مجموعه أخرى كانت تعمل فى الشاطئ.

 

وشهد شاطئ البيطاش معركه حامية بين الطرفين استخدم فيها الشوم والعصى والحجارة وسط حالة من الفزع لعدد من المواطنين تواجدوا على الشاطئ وكذلك قاطنى الشاليهات والعقارات التى تطل على الشاطئ.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو باامشاجرة مع المطالبة بضبط أطرافها وتقديمهم للعدالة لما سببوه من خزف وهلع للمواطنين.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى ضبط المتشاجرين.

 


الاسكندريه

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مشاجره العجمى

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