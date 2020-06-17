اليوم السابع
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ألمانيا تحظر الفعاليات الكبيرة حتى نهاية أكتوبر بسبب كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:48 ص
ألمانيا تحظر الفعاليات الكبيرة حتى نهاية أكتوبر بسبب كورونا الحياة فى ألمانيا وسط كورونا
رويترز

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قالت قناة إن-تي.في التلفزيونية اليوم الأربعاء إن ألمانيا ستمد حظرا مفروضا على تنظيم الفعاليات الكبيرة، ومنها المعارض، حتى نهاية أكتوبرعلى أقل تقدير بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت القناة ذلك عن وثيقة أعدت لاجتماع بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء وزراء الولايات وعددها 16 ولاية.

وناشدت ألمانيا مواطنيها تحميل تطبيق جديد للهواتف الذكية يستهدف كسر حلقة العدوى بفيروس كورونا، وهو واحد من بين تطبيقات عدة مماثلة تأمل الحكومات الأوروبية أن تساعد في إحياء قطاعي السياحة والسفر بشكل آمن.

وتطبيق (كورونا-وورن-آب) أو "التحذير من كورونا" متاح حاليا للهواتف التي تعمل بنظامي تشغيل آبل وأندرويد، ويعتمد على تقنية البلوتوث قصيرة المدى لقياس تقارب المسافات بين الأفراد، وإصدار تحذير إذا ثبتت فيما بعد إصابة أحدهم بمرض كوفيد-19.

وخلال إطلاق التطبيق، قال ينس سبان وزير الصحة الألماني "هذا التطبيق ليس حلا شاملا، ولن يكون بمثابة بطاقة عبور مجانية. لكنه أداة إضافية مهمة للغاية من أجل احتواء الجائحة".

وانضمت ألمانيا إلى إيطاليا وبولندا ولاتفيا في إطلاق تطبيقات تعتمد على تكنولوجيا من تطوير شركتي آبل وجوجل تحافظ على الخصوصية من خلال تسجيل جهات الاتصال عبر تكنولوجيا بلوتوث بشكل آمن على الأجهزة نفسها.

 


ألمانيا

كورونا

فيروس كورونا

أخبار كورونا

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