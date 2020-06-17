ألمانيا تحظر الفعاليات الكبيرة حتى نهاية أكتوبر بسبب كورونا

رويترز

قالت قناة إن-تي.في التلفزيونية اليوم الأربعاء إن ألمانيا ستمد حظرا مفروضا على تنظيم الفعاليات الكبيرة، ومنها المعارض، حتى نهاية أكتوبرعلى أقل تقدير بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت القناة ذلك عن وثيقة أعدت لاجتماع بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء وزراء الولايات وعددها 16 ولاية.

وناشدت ألمانيا مواطنيها تحميل تطبيق جديد للهواتف الذكية يستهدف كسر حلقة العدوى بفيروس كورونا، وهو واحد من بين تطبيقات عدة مماثلة تأمل الحكومات الأوروبية أن تساعد في إحياء قطاعي السياحة والسفر بشكل آمن.