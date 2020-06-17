اليوم السابع
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أطباء الأسنان: تسليم كارنيهات العضوية لدفعة 2018 الثلاثاء والأربعاء أسبوعيا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:32 م
أطباء الأسنان: تسليم كارنيهات العضوية لدفعة 2018 الثلاثاء والأربعاء أسبوعيا الدكتور محمد بدوى الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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أعلن الدكتور محمد بدوى، الأمين العام للنقابة العامة لأطباء الأسنان، بدء تسليم بطاقات العضوية لدفعة عام 2018 المتقدمين للنقابة العامة لأطباء الأسنان، ممن تقدموا بأوراقهم كاملة، وترخيص مزاولة المهنة للنقابة العامة حتي تاریخ 5 مايو 2020، سيتم تسليم بطاقات العضوية لهم خلال يومي الثلاثاء والأربعاء من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 ظهرا كل أسبوع بمقر النقابة بعد حلف القسم، ولن يتم التسليم بأي يوم أخر.
 
وأضاف بدوى، فى بيان، أما المتقدمين بأوراقهم للنقابات الفرعية لأطباء الأسنان،  فيتم متابعة النقابة طرفهم لاستلام بطاقات العضوية.
 
من ناحية أخرى، قال الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن لجنة إدارة الأزمات بالنقابة، أطلقت حملة "إطمن إحنا في ضهرك"، لدعم كافة أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية، على مدار 24 ساعة، من خلال التواصل على رقم واتس آب: 01061551450.
 
وكانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عدة طرق للابلاغ عن إصابة أطباء الأسنان بفيروس كورونا COVID19، بأنحاء الجمهورية، وذلك من خلال التواصل عن طريق الواتس أب علي الأرقام الاتية:
 
1- النقابة العامة لأطباء الأسنان 01061551450 
ويتم إرسال البيانات الآتية :
- الإسم / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل
الشكوي : إشتباه / إيجابي /
مخالط لإيجابي/ مخالط المخالط
 
2- اتحاد المهن الطبية 01550003456 
ويتم إرسال البيانات الاتية :
- الإسم / الوظيفة / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل
الشكوي : إشتباه / إيجابي /
مخالط لإيجابي/ مخالط المخالط
 
3- وزارة الصحة 01204854721 
ويتم إرسال البيانات الاتية :
الاسم / مكان العمل / الوظيفية / الشكوي او الاستفسار.
 
 
 

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