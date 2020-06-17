أستراليا: الحدود ستظل مغلقة على الأرجح حتى 2021

رويترز

قال وزير التجارة الأسترالى سايمون برمنجهام اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تعيد فتح حدودها أمام المسافرين الأجانب قبل العام المقبل على الأرجح، لكنها ستبحث تخفيف قواعد دخول البلاد للطلاب وغيرهم من الزوار الذين ينوون البقاء لمدة طويلة، ونجحت أستراليا بصورة كبيرة فى احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما تعزوه السلطات إلى القيود على السفر الدولى وقواعد التباعد الاجتماعى الصارمة.

وقال برمنجهام، إن قاعدة الحجر الصحى الخاصة بالأستراليين العائدين من الخارج يمكن أن تطبق على الطلاب الأجانب وغيرهم من الزوار الذين يعتزمون البقاء فى البلاد لفترة طويلة.

وأضاف فى كلمة ألقاها بالنادى الوطنى للصحافة، "يمكننا ببساطة العمل بفترات الحجر الصحى لمدة 14 يوما التى حققت نجاحا كبيرا بالنسبة لإعادة الأستراليين إلى هذا البلد بسلام".

وستقدم عودة الطلاب الأجانب دعما للجامعات التى تواجه خسائر مالية كبيرة فى ظل إغلاق الحدود، إذ يمثل تعليم الأجانب رابع أكبر مصدر للنقد الأجنبى فى أستراليا حيث يجلب 38 مليار دولار أسترالى (26.14 مليار دولار أمريكي) سنويا.

وسجلت أستراليا فى المجمل، أكثر من 7300 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتوفى 102 مصابا بمرض كوفيد-19 الذى يسببه الفيروس.

وأعلنت البلاد اليوم الأربعاء، تسجيل أكبر زيادة يومية لحالات الإصابة الجديدة منذ أكثر من شهر، وكان معظم هذه الحالات فى ولاية فيكتوريا ثانى أكبر الولايات من حيث عدد السكان.

وسجلت فيكتوريا 21 إصابة جديدة الليلة الماضية، بينها 15 حالة لمسافرين عائدين يخضعون للحجر الصحي، ليصل العدد اليومى الكلى إلى 22 حالة، لكن بعض الولايات لم تعلن عن بياناتها بعد.