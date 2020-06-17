اليوم السابع
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أستاذ المناخ الزراعى يقدم إرشادات هامة للوقاية من أضرار الموجة الحارة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:48 م
أستاذ المناخ الزراعى يقدم إرشادات هامة للوقاية من أضرار الموجة الحارة الدكتور شاكر أبو المعاطى رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزى
كتب عز النوبى

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قال الدكتور  شاكر أبو المعاطى، رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزى للمناخ الزراعى بوزارة الزراعة، إن مصر  تشهد فى هذه الآونة موجة شديدة الحرارة، وبالتالى ينصح وبشده عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وعلى الاخوة المزارعين توخى الحذر وأن  يقوموا بإنجاز اعمالهم في الصباح الباكر او آخر النهار  ، حيث أن  المزارع المصري ثروة قوميه نحافظ عليه ونوجه له النصح حتى تمر هذه الموجه بسلام على المزارع والمزروعات.

الدكتور شاكر ابو المعاطى ، رئيس قسم الارصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعى (2)

وأضاف  أستاذ   المناخ  الزراعي ، في تصريحات  "اليوم السابع "،  أنه  من المعروف أن  النباتات مقسمه اما نباتات صيفية او شتوية وبالتالى يوجد بها من الجينات ما يجعلها تقاوم الاجهادات التى تتعرض لها وما علينا الا أن  نتدخل فقط في حالة الضرورة وأن  تتخطى درجات الحرارة الحدود المسموح بها حيث يوجد درجات نمو مثلى ودرجات حرجه للنمو ، والتدخل يكون عند الحدود الحرجة،  ويجب علينا انا ننظر للموجه الحارة بنظره ايجابيه اولاً ومردودها على بعض الأنشطة الزراعية  فمثلا هذه الحرارة المرتفعة تعجل من نضج المحاصيل وأيضا جفافها الجفاف المناسب.

الدكتور شاكر ابو المعاطى ، رئيس قسم الارصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعى (4)
الدكتور شاكر ابو المعاطى ، رئيس قسم الارصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعى

وكى تمر هذه الموجه باقل الخسائر وأقل أضرار ممكنة والتى تحدث نتيجة هذه الموجه وما يترتب عليها من اجهاد حرارى ومائى على المزروعات  ومن هنا نحدد بعض التوصيات الفنية التي يجب على المزارعين تنفيذها للوقاية من أضرار ارتفاع درجة الحرارة وتأثيرا على المزروعات.

-تنظيم علمية الرى والمحافظة على رطوبة التربه في منطقة الجذور حتى لا تتعرض المزروعات للاجهاد المائى

-تغير سلوكيات التسميد واستبدال اليوريا بالنترات او سلفات الامونيوم والتى من شانها جعل المزروعات اكثر تحملا للاجهادات الحرارية.

-رش المزروعات بعنصر الكالسيوم والبوتاسيوم لتحسين حالة النباتات وجعله اكثر تحملا لتلك الاجهادات.

-تجنب الرش بالمبيدات الحشرية والمرضية اثناء الظهيرة وان يكون الرش في المساء وضرورة متابعة المزروعات حيث الارتفاع في الحرارة يصاحبه نشاط لبعض المسببات المرضية والحشرية.

-عدم وضع المبيدات في مواتير الرش وتركها في الشمس والرش بها بعد ذلك حيث لها اثار كبيره على المزروعات.

-تجنب المعاملة بمبيدات الحشائش في زراعات الارز الى ما بعد انتهاء الموجه

-ري النباتات في أوقات مبكرة وإضافة المحاليل التي تحتوى على العناصر الغذائية اللازمة للنمو، وتجنب الري في أوقات النهار مما يتسبب في تساقط الثمار والعقد الحديث.

-المعامله بهذه المركبات ( بسليكات البوتاسيوم 7-10 جم/ للتر، مع محفزات النمو وهيومات بوتاسيوم، والرش المكثف بمحلول كبريتات زنك 2 % بمعدل 4 كيلوجرام للفدان ويفضل الرش في المساء، أو 2 كيلو زنك مخلبي للفدان في 200 لتر ماء لكل فدان لمعظم الزراعات).

-طلاء سوق أشجار الفاكهة بمادة الجير لمخلوط بوردو (جير+ سلفات نحاس)، مما يقلل ضرر الأشعة الشمسية وتجنب تشقق «القلف» الطبقة الخارجية لجذوع النباتات، وخاصة الأشجار الصغيرة.

-معاملة النباتات بالجير المطفى رشا كوسيله للحد من لسعات الشمس

-عدم زراعة أي شتلات خضروات أو فاكهة خلال هذه الموجه الحارة ويفضل أن تتم الزراعة بعد انتهاء هذه الموجة وكذلك إجراء الرش بالمغذيات والأحماض الأمينية لتشجيع النبات على زيادة امتصاص العناصر، وذلك بعد انتهاء الموجه لتفادي أضرار الموجة الحارة.

 


الموجة الحارة

الأرصاد الجوية

شتلات الخضروات

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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