اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

«الداخلية» الكويتية: أنجزنا 600 ألف معاملة تجديد إقامة "أونلاين"

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:35 م
«الداخلية» الكويتية: أنجزنا 600 ألف معاملة تجديد إقامة "أونلاين"
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق قطاع شؤون الإقامة في وزارة الداخلية بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خدمة تجديد الإقامة العادية للحاصلين على الإقامات المؤقتة، التي تنتهي بتاريخ 2020/8/31؛ إذ بإمكان الكفلاء وأصحاب العمل تحويل مكفوليهم الى إقاماتهم العادية التي تسبق حصولهم على الإقامة المؤقتة بعد توفير الاشتراطات اللازمة لكل نوع من أنواع الإقامة وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية (أونلاين) على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية .وفق الراى الكويتية.

كما تم منح 300 ألف إقامة مؤقتة منحتها شئون الإقامة للمخالفين الذين انتهت تأشيراتهم بالكويت منذ مار س الماضى، وذلك تطبيقا لقرار وزير الداخلي حيث إن مخالفى الإقامة يتجاوز عددهم ال230 ألف منهم 26 ألف استفادوا من مبادرة غادر بأمان ليتبقى 50 ألفا سيتم الاجراءات القانونية اللازمة تجاههم .

 
ودعت الوزارة جميع المستفيدين من هذه الخدمة الى سرعة التسجيل في موقع الوزارة واتباع الخطوات الازمة لتحويل إقامات مكفوليهم من مؤقته الى إقاماتهم الفعلية دون الحاجة لانتظار فتح إدارات شئون الإقامة.

ومن جهة أخرى أوضحت وزارة الداخلية أنه تم إنجاز أكثر من 600 ألف معاملة لتجديد الإقامة أونلاين ، كما أن هناك خدمات أخرى مثل نقل البيانات من جواز السفر القديم إلى الجواز الجديد وتجديد تلك الجوازات عبر الإنترنت

ومن جهة أخرى شهد مطار الكويت الدولي، مطلع الشهر الجارى  مغادرة 4475 مسافرا، غالبيتهم من المصريين، على متن 22 رحلة.وفق الراى الكويتية. وأكدت مصادر مطلعة ، وفق«الراي»، أن هذا العدد من المسافرين المغادرين عبر 22 رحلة جوية لعدد من العواصم العربية والآسيوية، يعد الاكبر منذ بداية الازمة واغلاق الاجواء بسبب فيروس كورونا.


الكويت

الداخلية الكويتية

تجديد الاقامات أونلاين

المقيمين فى الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة