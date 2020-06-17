«الداخلية» الكويتية: أنجزنا 600 ألف معاملة تجديد إقامة "أونلاين"

إيمان حنا

أطلق قطاع شؤون الإقامة في وزارة الداخلية بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خدمة تجديد الإقامة العادية للحاصلين على الإقامات المؤقتة، التي تنتهي بتاريخ 2020/8/31؛ إذ بإمكان الكفلاء وأصحاب العمل تحويل مكفوليهم الى إقاماتهم العادية التي تسبق حصولهم على الإقامة المؤقتة بعد توفير الاشتراطات اللازمة لكل نوع من أنواع الإقامة وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية (أونلاين) على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية .وفق الراى الكويتية.

كما تم منح 300 ألف إقامة مؤقتة منحتها شئون الإقامة للمخالفين الذين انتهت تأشيراتهم بالكويت منذ مار س الماضى، وذلك تطبيقا لقرار وزير الداخلي حيث إن مخالفى الإقامة يتجاوز عددهم ال230 ألف منهم 26 ألف استفادوا من مبادرة غادر بأمان ليتبقى 50 ألفا سيتم الاجراءات القانونية اللازمة تجاههم .



ودعت الوزارة جميع المستفيدين من هذه الخدمة الى سرعة التسجيل في موقع الوزارة واتباع الخطوات الازمة لتحويل إقامات مكفوليهم من مؤقته الى إقاماتهم الفعلية دون الحاجة لانتظار فتح إدارات شئون الإقامة.

ومن جهة أخرى أوضحت وزارة الداخلية أنه تم إنجاز أكثر من 600 ألف معاملة لتجديد الإقامة أونلاين ، كما أن هناك خدمات أخرى مثل نقل البيانات من جواز السفر القديم إلى الجواز الجديد وتجديد تلك الجوازات عبر الإنترنت

ومن جهة أخرى شهد مطار الكويت الدولي، مطلع الشهر الجارى مغادرة 4475 مسافرا، غالبيتهم من المصريين، على متن 22 رحلة.وفق الراى الكويتية. وأكدت مصادر مطلعة ، وفق«الراي»، أن هذا العدد من المسافرين المغادرين عبر 22 رحلة جوية لعدد من العواصم العربية والآسيوية، يعد الاكبر منذ بداية الازمة واغلاق الاجواء بسبب فيروس كورونا.