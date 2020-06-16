اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

600 دولار أسبوعياً مكافأة ترامب للأمريكيين فى "العودة إلى العمل"

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:30 ص
600 دولار أسبوعياً مكافأة ترامب للأمريكيين فى "العودة إلى العمل" ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب جهودها لتحفييز الأمريكيين على العودة للعمل ورفع كافة الإغلاقات المصاحبة لوباء كورونا من داخل الولايات، حيث أعلنت إنهاء إعانات البطالة المعززة واستبدالها بسياسة مختلفة، وفقًا لأحد كبار مساعدى ترامب، الذين تحدثوا لشبكة CNBC.

 

وسمح التشريع الفيدرالى الجديد لتخفيف تداعيات كورونا بإعطاء الأمريكيين العاطلين عن العمل 600 دولارًا إضافيًا فى الأسبوع فى إعانات البطالة.

 

ومن المقرر أن تنتهى هذه المدفوعات بعد 31 يوليو ، مما قد يؤدى إلى انخفاض حاد فى التدفق النقدى لحوالى 30 مليون شخص يتلقون الإعانة حاليًا.

 

وتريد إدارة ترامب ، تماشيا مع العديد من الجمهوريين فى الكونجرس ، إنهاء 600 دولار من المدفوعات حيث يعتقد لارى كودلو ، المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض ، أن الإدارة تعتقد أنها توفر مانعًا للبحث على عمل أو العودة إلى وظيفة.

 

وقال كودلو ، مدير المجلس الاقتصادى الوطنى ، الأحد: "يبحث الرئيس فى إجراء إصلاحى سيظل يوفر نوعًا من المكافأة للعودة إلى العمل ، لكنه لن يكون بالحجم نفسه وسيخلق حافزًا للعمل"، ولم يوضح تفاصيل مكافأة العودة إلى العمل.

 

اقترح النائب كيفين برادى ، من ولاية تكساس السماح للعمال الذين يقبلون عرض عمل بالحفاظ على أسبوعين بقيمة 600 دولار من إعانات البطالة المعززة. عادة ، إذا وجد شخص ما عملاً ، فسيخسر إعانات البطالة. وقال برادى أن هذا المفهوم يمكن مقارنته بـ "1،200 دولار مكافأة للتوظيف".

 

 

من ناحية أخرى ، يريد الديمقراطيون تمديد إعانات البطالة، حيث مرروا تشريعات الإغاثة المالية فى مجلس النواب التى من شأنها أن تمد 600 دولار حتى أوائل العام المقبل.

 

كما اقترح بعض الديمقراطيين تخفيض المساعدة تدريجياً بربطها بمقاييس اقتصادية مثل معدل البطالة فى الولاية، حيث ستنخفض الإعانات الأسبوعية مع انخفاض معدل البطالة فى الولاية).

 

ويعتقد النقاد أنه من السذاجة القول بأن جميع الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم منذ منتصف مارس سيكونون قادرين على العودة إلى العمل بحلول نهاية يوليو.


الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي

الكونجرس

اقتصاد امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توزيع كمامات القماش على البطاقات أول يوليو

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توزيع كمامات القماش على البطاقات أول يوليو

صحيفة سويسرية تكشف عرض جراسهوبرز للتعاقد مع رينيه فايلر

صحيفة سويسرية تكشف عرض جراسهوبرز للتعاقد مع رينيه فايلر

"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة