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21 مليون دولار من روسيا لدعم التغذية المدرسية فى طاجكستان

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:38 م
21 مليون دولار من روسيا لدعم التغذية المدرسية فى طاجكستان التغذية المدرسيه
كتبت - هند المغربي

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ساهمت روسيا بمبلغ 21 مليون دولار أمريكي لدعم برنامج التغذية المدرسية في طاجيكستان وفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

حيث أعلن الاتحاد الروسي عن مساهمة قدرها 11.2 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتطوير برنامج تغذية مدرسية مستدامة في طاجيكستان. سيتم استخدام هذه الأموال لتنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع الذي أجرته روسيا وبرنامج الأغذية العالمي من عام 2020 إلى عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الاتحاد الروسي أيضًا 10 ملايين دولار لشراء السلع الغذائية الروسية التي سيتم استخدامها لتلبية احتياجات أطفال المدارس في طاجيكستان خلال الفترة 2020-2021.

ومن جانبه قال إيجور لياكين فرولوف ، سفير جمهورية طاجيكستان: "على مدى السنوات الست الماضية ، دعم الاتحاد الروسي ، بالاشتراك مع برنامج الأغذية العالمي ، جهود حكومة جمهورية طاجيكستان لتطوير برنامج وطني فعال للتغذية المدرسية والاكتفاء الذاتي بمساهمة إجمالية تبلغ حوالي 80 مليون دولار أمريكي حتى الآن"

 

 

 


روسيا

الأمم المتحدة

طاجكستان

الأغذية العالمي

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