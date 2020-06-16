2.7 % زيادة فى كمية المياه النقية المنتجة عام 2018/2019

كتب: مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحى عام 2018/2019، وكان من أهم مؤشراتها بلوغ إجمالى كمية المياه النقية المنتجة 11.1 مليــار م3 عـام 2018/2019 ، مقابل 10.8 مليـار م3 عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 2.7% .

وبلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية ( نهر النيل ) 1105محطة بكمية انتاج قدرها 9.9 مليار م3 عــــام 2018/2019، كما بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار 1562 محطة بكمية انتاج قدرها 1.1مليار م3 عام 2018/2019، كما وصل إجمـالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار ( التحلية) 46 محطة بكمية انتاج قدرهــا 0.1مليار م3 عام 2018/2019 .

وسجل متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة 113م3 عام 2018/2019 مقابل 112.1م3 عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرهـــا 0.8%، كما بلغـت نسبة الفاقــد مــن الميـاه 28.7% عـام 2018/2019 مقابـل 29.7% عـام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.0% .

وسجلت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الإنتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 97.9% ، بينما بلغت هذه النسبة لمحطات الإنتاج التابعة لهيئة قناه السويس 96.3%، وبلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التابعة للشركة القابضة 96.3% بينما بلغت 94.9% لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناه السويس .

وأضاف البيان، إن اجمالى عدد محطات الصرف الصحى المعالج بلغ 446 محطة عام 2018/2019 مقابل 432 محطة عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 3.2%، كما وصل اجمالى كمية الصـرف المعالــج 5.1 مليار م3 عام 2018/2019 مقابل 4.6 مليار م3 عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 10.9% .