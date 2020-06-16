اليوم السابع
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وفاة نائب برلمانى بفيروس كورونا فى بنين

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:00 ص
وفاة نائب برلمانى بفيروس كورونا فى بنين محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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أعلنت حكومة بنين، وفاة النائب في البرلمان عن "الاتحاد التقدمي" أليدو ديمولي موكو، سابع ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد في بنين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عدد الإصابات بفيروس كورونا في بنين وصلت إلى 412 حالة، و222 حالة تعاف مقابل 6 حالات وفاة.  

وأعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في عموم بلدان القارة الأفريقية بلغ حتى الآن 240 ألف حالة.

وأوضح المركز في بيان من مقره بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أن عدد حالات التعافي من مرض كوفيد - 19 في عموم القارة بلغ حتى الآن ما مجموعه 109977 حالة شفاء، فيما بلغ عدد الوفيات جراء المرض 6464 وفاة.


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