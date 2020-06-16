اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:21 م
خالد صلاح
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وزير بريطانى يشيد برسالة الرئيس السيسى بالقمة العالمية للقاحات

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:07 م
وزير بريطانى يشيد برسالة الرئيس السيسى بالقمة العالمية للقاحات جيمس كليفرلى
أ ش أ

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أعرب جيمس كليفرلى وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تقدير بلاده لمشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقمة العالمية للقاحات التي نظمتها بريطانيا فى 4 يونيو الجاري عبر التواصل الإلكتروني، مشيداً بالرسالة القوية التي وجهها السيد رئيس الجمهورية خلال مداخلته بالقمة حول ضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدولي للتصدي لجائحة فيروس كورونا. 
 
جاء ذلك خلال المشاورات الهاتفية التي أجراها السفير طارق عادل سفير مصر في لندن، مع الوزير البريطاني، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء.
 
وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات المصرية البريطانية بمختلف جوانبها خلال الفترة القادمة، وأكد الوزير البريطاني تطلع وحرص بريطانيا على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر فى المجالات المختلفة بما يحقق مصالح البلدين. 
 
كما تطرقت المناقشات إلى تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها مستجدات الأزمة الليبية، فضلاً عن الموقف الراهن في ملف المفاوضات حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

جيمس كليفرلى

الرئيس السيسى

الشرق الأوسط

مصر

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