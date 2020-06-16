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وزير العدل الجزائرى: إجماع على عودة القضاء مع احترام قواعد الوقاية من كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:31 م
وزير العدل الجزائرى: إجماع على عودة القضاء مع احترام قواعد الوقاية من كورونا وزير العدل الجزائرى بلقاسم زغماتى
الجزائر (أ ش أ)

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أكد وزير العدل الجزائرى بلقاسم زغماتى اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة وجود إجماع على ضرورة العودة التدريجية للعمل القضائى مع احترام القواعد والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وقال زغماتى - في تصريحات للصحفيين - إنه عقد اجتماعا عن طريقة تقنية "التحاضر عن بعد" مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، تم خلاله التأكيد على ضرورة العودة تدريجيا إلى العمل القضائي مع احترام القواعد والإجراءات الوقائية من وباء فيروس كورونا.

وأضاف أن سير المحاكمات سيستمر دون جمهور وهو أمر ضروري بسبب الظروف الحالية التي أملتها الأزمة الصحية التي تشهدها الجزائر باقي الدول بسبب انتشار فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.
وأوضح زغماتي أن تاريخ العطلة القضائية للسنة الجارية 2020 لم يحسم بعد.

 


وزير العدل الجزائرى

الجزائر

كورونا

القضاء الجزائرى

فيروس كورونا

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