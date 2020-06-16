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وزير الطيران : عودة 57 ألف مصرى من العالقين بالخارج على 315 رحلة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:41 م
وزير الطيران : عودة 57 ألف مصرى من العالقين بالخارج على 315 رحلة جانب من المؤتمر
كتب أحمد مصطفي - رحاب نبيل

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أعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني عن عودة حوالي 57 الف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.
 
وقال الطيار محمد منار ، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر وزارة الطيران المدني ، أن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها من أجل خدمة أبناء الوطن وبما يكفل سلامة وصولهم وعودتهم بسلامة ويسر والعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام المصريين العائدين وتوفير كافة التسهيلات والرعاية اللازمة لهم وتطبيق أعلى مستويات الوقاية والإجراءات الإحترازية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية .
 
ويعقد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيا، لإعلان ضوابط تشغيل المطارات، والجوانب المتعلقة بقرار استئناف الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد فترة توقف دامت لنحو قرابة ثلاثة أشهر، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة بالمطارات، وفقا لخطتها للتعايش مع أزمة الفيروس المستجد.
 
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وزير الطيران

العالقين بالخارج

رحلات استثنائية

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