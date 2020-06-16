اليوم السابع
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وزير الاتصالات ضيف غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة للحديث حول "مصر الرقمية"

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:00 ص
وزير الاتصالات ضيف غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة للحديث حول "مصر الرقمية" الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتب عبد الحليم سالم

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تستضيف غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم برئاسة الدكتور شريف كامل، فى لقائها الشهرى الافتراضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت فى لقاء يحمل عنوان" مصر الرقمية: إطلاق العنان للقوة".

يشهد اللقاء الذى تنظمه الغرفة الأمريكية بالاشتراك مع مجلس الأعمال المشترك العديد من قيادات الغرفة والشركات المهتمة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فى إطار اللقاءات الشهرية الافتراضية التى تعقدها الغرفة منذ أزمة كورونا.

وتحرص غرفة التجارة الأمريكية على استضافة الوزراء بصورة منتظمة؛ فى إطار سعيها للتواصل البناء بينهم وبين مجتمع الأعمال، ولا سيما الشركات الأعضاء فى الغرفة،مما يذلل العديد من العقبات ويلقى الضوء على خطط تلك الوزارات،خاصة ما يتعلق بالشأن الاقتصادى العام.

ويشار أنه تتواصل جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة وزارات الدولة وهيئاتها وأجهزتها فى دعم التحول الرقمى والتطوير المؤسسى استرشادا بما تم إنجازه فى محافظة بورسعيد من مشروعات لتحويلها إلى أول محافظة رقمية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية وسعيًا لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين.

 ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق حزمة خدمات وهى مجموعة مترابطة من الخدمات وتشمل خدمات التموين، وخدمات التوثيق، وخدمات نيابة الأسرة، وخدمات التأمين الصحى الشامل، وخدمات الحالات الاجتماعية، وخدمات العدالة الجنائية، وخدمات الشهر العقارى، وخدمات الكهرباء بمحافظات (الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان). 

ومن الجدير بالذكر فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستكمل البنية التحتية فى كافة الوزارات وأجهزة الدولة، وتقديم خدمات الربط باستخدام تكنولوجيا الالياف الضوئية، وإعداد وتحضير وتنقية قواعد البيانات، وتحديد الاحتياجات من الأجهزة والمعدات، وتسجيل وإدراج المنتفعين، وميكنة نظم العمل، وتشكيل فرق نظم معلومات وتحول رقمى فرعية، مع تقديم الدعم الفنى والتقنى والمؤسسى للمنظومة والبرامج والحلول التكنولوجية، واستدامة المشروعات وميكنة التحول الرقمى وخدمات المواطنين.


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