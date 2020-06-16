اليوم السابع
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وزيرة الهجرة تنشر صورة لنجل الشهيد أحمد منسى: "لولا تضحية والده مكنتوش اطمنتم على بلدكم"

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:26 ص
وزيرة الهجرة تنشر صورة لنجل الشهيد أحمد منسى: "لولا تضحية والده مكنتوش اطمنتم على بلدكم" وزيرة الهجرة مع نجل البطل أحمد المنسى
كتب محمود راغب

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نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، صورة تجمعها مع الطفل "حمزة" نجل البطل الشهيد أحمد المنسى، على صفحتها الرسمية،  وذلك خلال استضافته كضيف شرف بالمعسكرات المتميزة للجيل الثانى والثالث التى تنظمها وزارة الهجرة كل صيف فى شرم الشيخ بعنوان " هنعيشها مصرى".

وعلقت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، قائلة :"بنزل اتكلم مع الأولاد اللى جايين من كل أنحاء العالم عن بلدهم وبخلى حمزة قاعد جنبى على المنصة وبسأل الأولاد تفتكروا اشمعنى حمزة قاعد فوق جنبى".

وتابعت وزيرة الهجرة قائلة:"بيفتكروا إن حمزة على المنصة جمبى عشان كسب ماتش الكورة ولا عشان كسب فى مسابقة الجرى لكن بقولهم أن لولا تضحية والد حمزة والأبطال اللى زيه فى شمال سيناء ما أظنش كان ممكن تطمنوا على بلدكم وأنتم عايشين بره".

يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ترجمة آخر ثلاث حلقات من "مسلسل الاختيار "العمل الدرامى الوطني"، استكمالا لجهود ربط أبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم والحفاظ علي الهوية ونشر الوعي بقضايا الأمن القومي بينهم، والتي تتم بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في صورة دورات تثقيفية .

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