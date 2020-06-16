وزيرة التضامن: قيمة زيادة المعاشات المقررة 14% اعتبارا من يوليو بقيمة 25 مليار جنيه

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىى، أن التكلفة للعلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات ستتحملها حاليا صناديق التأمينات، وفيما بعد ستتحملها الخزانة العامة وسيتم إضافة هذه التكلفة إلى قيمة القسط الذى تتحمله الخزانة العامة لصالح هيئة التأمينات ليكون نسبته 5.9% بدلا من 5.7%، وستبلغ قيمة متجمدات العلاوات الخمس الإجمالية 28 مليار جنيه، فيما تبلغ التكلفة السنوية لإضافة هذه العلاوات على المعاشات 7 مليارات جنيه.
وأضافت الوزيرة ان تكلفة نسبه زيادة المعاشات المقررة بـ 14% بداية من يوليو المقبل هى 25 مليار جنيه.
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية بداية من يوليو المقبل، مؤكدة أنها مستحقة لكل من خرج على المعاش اعتبارا من 1 يوليو 2006، حتى 1 يوليو 2015.
وأضافت أن عدد المستحقين 2.4 مليون مستحق، بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه بالمتجمدات، والتكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس تبلغ 7 مليارات جنيه سنويا.
وقالت الوزيرة إنه سوف يتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%، لتصرف بداية يوليو المقبل، بحد أقصى 980 جنيها وأن الأثر الرجعى الخاص بضم العلاوات، الذى سيصرف بأثر رجعى 5 سنوات، سيقسم على 4 دفعات بالتساوى وستصرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.
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