وزيرة التضامن: قيمة زيادة المعاشات المقررة 14% اعتبارا من يوليو بقيمة 25 مليار جنيه

كتب مدحت وهبة تصوير عمرو مصطفى

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىى، أن التكلفة للعلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات ستتحملها حاليا صناديق التأمينات، وفيما بعد ستتحملها الخزانة العامة وسيتم إضافة هذه التكلفة إلى قيمة القسط الذى تتحمله الخزانة العامة لصالح هيئة التأمينات ليكون نسبته 5.9% بدلا من 5.7%، وستبلغ قيمة متجمدات العلاوات الخمس الإجمالية 28 مليار جنيه، فيما تبلغ التكلفة السنوية لإضافة هذه العلاوات على المعاشات 7 مليارات جنيه.

وأضافت الوزيرة ان تكلفة نسبه زيادة المعاشات المقررة بـ 14%‏ بداية من يوليو المقبل هى 25 مليار جنيه.

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية بداية من يوليو المقبل، مؤكدة أنها مستحقة لكل من خرج على المعاش اعتبارا من 1 يوليو 2006، حتى 1 يوليو 2015.

وأضافت أن عدد المستحقين 2.4 مليون مستحق، بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه بالمتجمدات، والتكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس تبلغ 7 مليارات جنيه سنويا.



وقالت الوزيرة إنه سوف يتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%، لتصرف بداية يوليو المقبل‏، بحد أقصى 980 جنيها وأن الأثر الرجعى الخاص بضم العلاوات، الذى سيصرف بأثر رجعى 5 سنوات، سيقسم على 4 دفعات بالتساوى وستصرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.