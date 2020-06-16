اليوم السابع
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وزيرة التضامن: "سنه سعيدة على أصحاب المعاشات" وقريبا لائحة لقانون التأمينات الموحد

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:08 م
وزيرة التضامن: "سنه سعيدة على أصحاب المعاشات" وقريبا لائحة لقانون التأمينات الموحد نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ أن هيئة التأمينات فى ظل الجديد القانون الجديد ستكون هيئة مستقلة وسيكون لها مجلس إدارة جديد مستقل وقريبا سيصدر اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد لافته إلى أن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة 2.4 مليون مستفيد وقيمة العلاوات 28 مليار جنبه، بجانب زيادة المعاشات 14٪؜.

وقالت الوزيرة:" سنة سعيدة على أصحاب المعاشات "، والرئيس السيسى على دعم منظومة الحماية الاجتماعية خاصة الفئات الأولى بالرعاية."

وقد أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية بداية من يوليو المقبل، مؤكدة أنها مستحقة لكل من خرج على المعاش اعتبارا من 1 يوليو 2006، حتى 1 يوليو 2015، وسوف يتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%، لتصرف بداية يوليو المقبل‏، بحد أقصى 980 جنيها وأن الأثر الرجعى الخاص بضم العلاوات، الذى سيصرف بأثر رجعى 5 سنوات، سيقسم على 4 دفعات بالتساوى وستصرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.


وزيرة التضامن

نيفين القباج

اصحاب المعاشات

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