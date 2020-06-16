وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

كتبت : نورا فخرى

أكدت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020/2021، أنه تم الانتهاء من أكثر من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية على مستوى المحافظات.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن مرتكزات الخطة العامة وضعت فى ظل ظروف عدم يقين يشهدها العالم أجمع، لكن علينا أن ننظر كيف كانت الأوضاع قبل 3 سنوات مضت، حيث كانت معدلات النمو لا تزيد عن 2.2%، ومعدلات بطالة تتعدى 13.5%، ومعدل تضخم يقدر بنحو 33.7%، وهو أمر مهم لقياس صلابة الدولة، إلا أن هذه المعدلات تحسنت كثيراً لاسيما فى ظل خطة الإصلاح الاقتصادى التى شهدتها البلاد.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى انخفاض ميزان العجز التجارى إلى 36%، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة بمصر إلى 7.5% فى الربع الثانى من 2019، ومتوسط معدلات تضخم تصل 5%.

فى سياق متصل، أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى، حفاظ موازنة التضامن على المزايا الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشيراً إلى زيادة أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدى هذا العام لنحو 411 ألف مستفيد ليصل إجمالى المستفيدين نحو 3.6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون مواطن.

وقال أبو حامد، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، إن 67% من إجمالى الدعم النقدى موجه لمحافظات الصعيد.