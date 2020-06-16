اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزيرة الإسكان الكويتية تنهى عقود 33‎% من الموظفين الوافدين فى «السكنية»

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:47 م
وزيرة الإسكان الكويتية تنهى عقود 33‎% من الموظفين الوافدين فى «السكنية» مجلس الوزراء الكويتى ـ أرشيفية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في أولى خطوات الحكومة الكويتية نحو تكويت الوظائف، أصدرت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الأشغال العامة د. رنا الفارس قرارًا بإنهاء خدمات 33% من الوافدين العاملين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية. وفق القبس الكويتية.

ووفق القرار الذي أوردته "القبس" فإن الوزيرة الفارس شددت على دعم الكوادر الوطنية و«تكويت» جميع الوزارات التابعة لها خلال عام واحد فقط واحلال الكوادر الوطنية بدلاً عنهم. وبين القرار ان اجمالي من تم انهاء خدماتهم من غير الكويتيين في المرحلة الاولى يبلغ 135 موظفا ابتدأ من 1 سبتمبر المقبل، على ان تكون الفترة من 1 يوليو وحتى 31 اغسطس فترة الانذار القانونية لهم.

ومن جهة أخرى كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن شركة نفط الكويت تدرس حالياً رفع نسبة التكويت في عقود المقاولين لتصل بين 35 أو 40 % بزيادة 10 % عن النسبة المعمول بها حالياً والمقدرة بنحو 30%، وفق الراى الكويتية.

وأوضحت المصادر،وفق الراى، أن عملية التكويت في العقود تتم وفق منهجية وآلية للعقود ذات الاستمرارية وعدد العاملين لدى الشركات وما إذا كان المقاول مستمراً بالعمل ومنها أنشطة الخدمات والصيانة والحفر والتغذية على اعتبار أنها مشاريع ذات ديمومة.

وقالت المصادر، وفق الصحيفة،  إن المرحلة المقبلة ستشهد تغيّراً جذرياً في آلية الأعمال وأعداد وأنماط العمالة وتقليصها في بعض النشاطات مع فرصة أكبر لرفع نسب التكويت، قائلة «هناك آلية جديدة خلّفتها أزمة كورونا وهي تنفيذ الأعمال عن بعد أو آلياً وبالتالي أصبح هناك نمط حياة جديدة فرض وسيتم العمل به في العديد من الأنشطة».
 
ولفتت إلى أن عملية التكويت في عقود المقاولين تختلف من مقاول لآخر حيث تحكمها آلية ومحددات تتوقف على عدد العمالة والعقود والاستمرارية وغيرها، معتبرة أن ذلك يمثل فرصة جيدة لعملية التكويت وسيكون مفيداً خصوصاً أن هناك طاقات كويتية ستكون لها فرص كثيرة المرحلة المقبلة.

الكويت

وزارة اسكان الكويت

التكويت

الوافدين بالكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

«نفط الكويت» تدرس رفع التكويت بعقود المقاولين لـ 40 %

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:53 م

ملامح الخطة الحكومية الشاملة لـ«التكويت».. 15عاماً أقصى إقامة.. كوتا للجاليات وزيادة الرسوم على الوافدين.. وتعديلات على قانون الإقامة لمعالجة اختلال التركيبة السكانية.. ومصادر برلمانية: الخطة دخلت مرحلة الإعداد

السبت، 13 يونيو 2020 11:00 ص

الكويت تبدأ خطوات "خطة التكويت" للاستغناء عن العمالة الأجنبية.. وزير النفط يعلن ايقاف تعيين غير الكويتيين فى "البترول الكويتية" وشركاتها التابعة.. وتحرك نيابي لخفض أعدادهم فى كافة القطاعات الحكومية والتعليم

الخميس، 11 يونيو 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة