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وزارة الصحة الإيرانية: 115 وفاة و2563 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:02 م
وزارة الصحة الإيرانية: 115 وفاة و2563 إصابة جديدة بكورونا ايران
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 115 حالة وفاة و2563 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9065 والإصابات إلى 192439، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبى الإيرانى سيما سادات لاري، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد، بلغ حتى ظهر اليوم الاثنين، 189 ألفا و876 شخصا ووفاة 113 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ بذلك عدد المتوفين في إيران إلى 8 آلاف و950 شخصا.

 

وقالت لاري - في تصريح صحفي اليوم وفقا لوكالة الانباء الايرانية /إرنا/- إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2449 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 189 ألفا و 876 حالة حتى الآن بينهم 2765 في وضع حرج.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 150 ألفا و590 شخصا حتى الآن، بينما توفي 113 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الفيروس إلى 8950 شخصا.

 

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن مليونا و269 ألفا و194 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتى الآن.

 

 


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