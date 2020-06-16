هيلارى كلينتون تحتفى بقرار المحكمة الأمريكية بحقوق مثليى الجنس

كتب آسر أحمد

تضامنت هيلارى كلينتون، المرشحة السابقة على الانتخابات الأمريكية، مع قضية مثليى الجنس، واحتفت بقرار المحكمة الأمريكية العليا الذي صدر أمس بحقوق المثليين بأنها من ضمن حقوق الإنسان.

ونشرت المرشحة السابقة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية منشورا لها عبر حسابها بموقع الصور إنستجرام، للاحتفاء بقرار المحكمة العليا.

وتواصل المرشحة السابقة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فى دعم احتجاجات أصحاب البشرة السمراء التى تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية للتنديد بمقتل جورج فلويد على يد رجال الشرطة فى مدينة مينيابوليس الأمريكية في 25 مايو الماضي.

وشاركت المرشحة الرئاسية السابقة، متابعيها، برسم بياني لنمو الحراك الجماعي لحياة أصحاب البشرة السمراء نتيجة الاحتجاجات التى تحدث حالياً وتأثيرهم في التمكين من المجتمع الأمريكي، وطالبت المشاركين في الاحتجاجات بالاستمرار في السير قائلة: "استمروا في السير، زملائكم الأمريكان يسمعونكم".