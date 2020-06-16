اليوم السابع
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هيلارى كلينتون تحتفى بقرار المحكمة الأمريكية بحقوق مثليى الجنس

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:28 م
هيلارى كلينتون تحتفى بقرار المحكمة الأمريكية بحقوق مثليى الجنس هيلارى كلينتون
كتب آسر أحمد

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تضامنت هيلارى كلينتون، المرشحة السابقة على الانتخابات الأمريكية، مع قضية مثليى الجنس، واحتفت بقرار المحكمة الأمريكية العليا الذي صدر أمس بحقوق المثليين بأنها من ضمن حقوق الإنسان.

ونشرت المرشحة السابقة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية منشورا لها عبر حسابها بموقع الصور إنستجرام، للاحتفاء بقرار المحكمة العليا.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yesterday, the Supreme Court affirmed that LGBTQ rights are human rights. Once and for all.

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وتواصل المرشحة السابقة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فى دعم احتجاجات أصحاب البشرة السمراء التى تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية للتنديد بمقتل جورج فلويد على يد رجال الشرطة فى مدينة مينيابوليس الأمريكية في 25 مايو الماضي.

وشاركت المرشحة الرئاسية السابقة، متابعيها، برسم بياني لنمو الحراك الجماعي لحياة أصحاب البشرة السمراء نتيجة الاحتجاجات التى تحدث حالياً وتأثيرهم في التمكين من المجتمع الأمريكي، وطالبت المشاركين في الاحتجاجات بالاستمرار في السير قائلة: "استمروا في السير، زملائكم الأمريكان يسمعونكم".


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