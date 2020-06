هيلارى كلينتون تواصل دعم مظاهرات أصحاب البشرة السمراء وتوجه رسالة للمحتجين

تواصل هيلاري كلينتون، المرشحة السابقة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فى دعم احتجاجات أصحاب البشرة السمراء التى تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية للتنديد بمقتل جورج فلويد على يد رجال الشرطة فى مدينة مينيابوليس الأمريكية في 25 مايو الماضي.

وشاركت المرشحة الرئاسية السابقة، متابعيها، برسم بياني لنمو الحراك الجماعي لحياة أصحاب البشرة السمراء نتيجة الاحتجاجات التي تحدث حالياً وتأثيرهم في التمكين من المجتمع الأمريكي، وطالبت المشاركين في الاحتجاجات بالاستمرار في السير قائلة " استمروا في السير، زملائكم الأمريكان يسمعونكم".

This chart tells an incredible story of the power of Black Lives Matter as a mass movement.



Your fellow Americans are hearing you. Keep marching. https://t.co/StZ0hnE7Zw pic.twitter.com/Xvxnwlw86B