هزاع بن زايد يهنأ ملك المغرب بعد تعافيه من عملية جراحية فى القلب

كتب محمد شعلان

أعرب الشيخ هزاع بن زايد، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن أمنياته بدوام الصحة للعاهل المغربي الملك محمد السادس بعد اجراء عملية ناجحة في القلب، وهنأه عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " أجمل التهاني للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بنجاح العملية الجراحية متمنين له دوام الصحة والسداد في قيادة المملكة نحو مزيد من التقدم والنجاح والرفاه والاستقرار".

أجمل التهاني للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بنجاح العملية الجراحية متمنين له دوام الصحة والسداد في قيادة المملكة نحو مزيد من التقدم والنجاح والرفاه والاستقرار. pic.twitter.com/b8xIpoPzBf — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) June 16, 2020

وفي وقت سابق، أجرى العاهل المغربى، محمد السادس، عملية جراحية، بمستشفى القصر الملكى بالرباط، وقال القصر الملكى فى بيان، إن عملية الملك محمد السادس كللت بالنجاح، بمستشفى القصر الملكى بالرباط، بحسب "سبوتنيك".

وأضاف البيان، "أن العملية جاءت بسبب عودة ظهور اضطراب فى الإيقاع الأذينى للقلب"، (وهو معدل ضربات قلب غير منتظم وسريع يحدث فى الغالب عندما تواجه الغرفتان العلويتان فى القلب إشارات كهربائية فوضوية)، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.

وبحسب البيان استخدم الأطباء تقنية "التردادت اللاسلكية فى العملية التى أجريت للمك محمد السادس، وأكد البيان أن العملية كللت "بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التى أجريت لجلالته يوم 26 فبراير 2018 بباريس، ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي".

وكان العاهل المغربى قد أجرى عملية جراحية عام 2018 بفرنسا، وذلك بعد كشف الفحوصات الطبية "وجود عدم انتظام فى إيقاع نبض القلب"، ويحكم الملك محمد السادس ( 56 عاما) المغرب منذ يوليو 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.

وعلى جانب آخر، كلف العاهل المغربى الملك محمد السادس، السعيد أمزازى وزير التربية الوطنية والتكوين المهنى والتعليم العالى والبحث العلمى، بمهام الناطق الرسمى باسم الحكومة، كما عين العاهل المغربى، طبقا لأحكام الفصل 47 من دستور البلاد، وباقتراح من رئيس الحكومة، عثمان الفردوس وزيرا للثقافة والشباب والرياضة خلفا للحسن عبيابة.