اليوم السابع
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نيوزيلندا: ظهور حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:52 ص
نيوزيلندا: ظهور حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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قالت نيوزيلندا، إنها سجلت حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا المستجد قادمتين من المملكة المتحدة، مما ينهي فترة استمرت 24 يوما دون اكتشاف أي حالات جديدة في البلاد.

ورفعت نيوزيلندا جميع القيود الاجتماعية والاقتصادية باستثناء الضوابط على الحدود الأسبوع الماضي، بعد أن أعلنت أنه ليس لديها أي حالات جديدة أو نشطة لفيروس كورونا، وهي واحدة من أوائل الدول في العالم التي عادت إلى الحياة الطبيعة التي كانت قبل ظهور الجائحة.

لكن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن حذرت من احتمال ظهور حالات جديدة في المستقبل مع عودة النيوزيلنديين إلى البلاد، وتم السماح لبعض الأشخاص الأخرين بالقدوم إلى البلاد بمقتضى شروط خاصة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الحالتين الجديدتين لشخصين وصلا في الآونة الأخيرة من المملكة المتحدة، وسجلت نيوزيلندا حتى الآن 22 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.  


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