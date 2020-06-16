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"مياه المنيا" تفتتح أول برنامج تدريبى إلكترونى بالشركة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:58 م
"مياه المنيا" تفتتح أول برنامج تدريبى إلكترونى بالشركة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة
المنيا- حسن عبد الغفار

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افتتح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب أول برنامج تدريبى إلكترونى بالشركة وذلك بمشاركة شركات مياه المنيا ومياه الإسكندرية وصرف الإسكندرية ومياه القاهرة وصرف القاهرة وأسيوط وقنا وأسوان وذلك فى الفترة من 16 إلى 18 يونيه 2020.

 

ويهدف التدريب إلى مناقشة المعوقات التى تواجه الشركات فى تطبيق برنامج الماستر الخاص بمتابعة أعمال الصيانة بالمحطات بالشركة والشركات التابعة وشرح كيفية إضافة قطع الغيار بالعمرات الجسيمه بالمحطات وذلك بمشاركة منسقى البرنامج بالشركات والدكتور ياسر حسنى مدير إدارة دعم ومتابعة مراكز التدريب بالقابضة ووفاء يوسف مدير عام التدريب بالقابضة والمهندس مدحت عبدالمجيد مدير عام الإدارة الفنية للاصول بالقابضة واحمد شاكر مسئول المتابعة والتدريب على برمجيات تخطيط الصيانة بالقابضة.

 

ويأتى هذا التدريب دعماً لسياسة التحول الرقمى الذى طبقته شركة مياه المنيا تطبيقاً لسياسة الدولة وما تتبناه خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

وذلك بناء على توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة ودعمه المستمر لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتفعيل برنامج التدريب اون لاين بالشركة القابضة والشركات التابعة ضمن الإجراءات الاحترازية  لمواجهة فيرس "كورونا المستجد".


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