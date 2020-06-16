"مياه الجيزة" تحول الخطوط المعارضة مع مشروع المترو بشارع المطار.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تجرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أعمال تحويل خط المياه المتعارض مع قواعد المترو بشارع المطار بنطاق حى شمال الجيزة، حيث واصلت اليوم إدارة المرافق بحى شمال الجيزة جهودها لمتابعة شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى تحويل خط المياه قطر 800 والمتعارض بقواعد المترو الخط الثالث فى شارع المطار تقاطع شارع البوهى فى نطاق الحى.

وفى السياق، نفذت إدارة صيانة الطرق بحي شمال برئاسة أشرف بكر، رئيس الحى، رفع البلدورات القديمة والمخلفات من جانب سوق الفاكهة بشارع محمد حجازى، ووضع الحواجز امام الباكيات بمتابعة المهندسة انعام جابر المشرف على الطرق بالحي، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رفع كفاءة الطرق.

كما تواصلت حملات إشغالات بحى شمال الجيزة، وأسفرت عن إزالة إشغالات أمام باكيات شارع محمد حجازى ( من أعلى نفق المنيره حتى شارع العامل الأول) ووضع حواجز للحفاظ على عدم عودة إشغالات الباكيات مرة أخرى والذى نتج عنه توسيع الشارع بحوالى 6 أمتار، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

كما تم شن حملة إشغالات على المحلات غير الملتزمة بالغلق فى أوقات الحظر والمحلات والأكشاك المتعدية على أرصفة المشاة، بالعمرانية تمت الحملة بشارع الشعب من ترعة الزمر وشارع شكرى من شارع الشعب وشارع سيف الدين ناصر وشارع الشهيد حمدى أبو السعود وشارع جمال الدين الأفغانى، وشارع يوسف وهبى، من شارع جمال الدين الأفغانى، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.