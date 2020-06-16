اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:52 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"مياه الجيزة" تحول الخطوط المعارضة مع مشروع المترو بشارع المطار.. صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:28 م
"مياه الجيزة" تحول الخطوط المعارضة مع مشروع المترو بشارع المطار.. صور تحول الخطوط المعارضة مع مشروع المترو بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تجرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أعمال تحويل خط المياه المتعارض مع قواعد المترو بشارع المطار بنطاق حى شمال الجيزة، حيث واصلت اليوم إدارة المرافق بحى شمال الجيزة جهودها لمتابعة شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى تحويل خط المياه قطر 800 والمتعارض بقواعد المترو الخط الثالث فى شارع المطار تقاطع شارع البوهى فى نطاق الحى.
 
وفى السياق، نفذت إدارة صيانة الطرق بحي شمال برئاسة أشرف بكر، رئيس الحى، رفع البلدورات القديمة والمخلفات من جانب سوق الفاكهة بشارع محمد حجازى، ووضع الحواجز امام الباكيات بمتابعة المهندسة انعام جابر المشرف على الطرق بالحي، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رفع كفاءة الطرق.
 
كما تواصلت حملات إشغالات بحى شمال الجيزة، وأسفرت عن إزالة إشغالات أمام باكيات شارع محمد حجازى ( من أعلى نفق المنيره حتى شارع العامل الأول) ووضع حواجز للحفاظ على عدم عودة إشغالات الباكيات مرة أخرى والذى نتج عنه توسيع الشارع بحوالى 6 أمتار، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.
 
كما تم شن حملة إشغالات على المحلات غير الملتزمة بالغلق فى أوقات الحظر والمحلات والأكشاك المتعدية على أرصفة المشاة، بالعمرانية تمت الحملة بشارع الشعب من ترعة الزمر وشارع شكرى من شارع الشعب وشارع سيف الدين ناصر وشارع الشهيد حمدى أبو السعود وشارع جمال الدين الأفغانى، وشارع يوسف وهبى، من شارع جمال الدين الأفغانى، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
تحول الخوط المعارضة مع مشروع المترو بالجيزة (2)
 
تحول الخوط المعارضة مع مشروع المترو بالجيزة (3)
 
تحول الخوط المعارضة مع مشروع المترو بالجيزة (1)

 


الجيزة

العمرانية

مياه الشرب

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة