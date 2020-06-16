موكب بالمزمار لنائب قويسنا لإنهاء مشروع الصرف الصحى رغم منع التجمعات.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

نظم أهالى قرية مصطاى التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، موكب بالمزمار البلدى للنائب أحمد رفعت عضو مجلس عن دائرة قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك لإنهاء مشروع الصرف الصحى رغم تحذيرات بمنع التجمعات، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين بسبب فيروس كورنا بسبب فيروس كورونا.

وكان الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، قد أكد على استمرار حملات التطهير والتعقيم داخل الشركة وخارجها لسلامة أهالى المحافظة وسلامة العاملين بالشركة وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى قيام الشركة بالدفع بنافورى لتطهير قرية كفور الرمل التابعة لمركز قويسنا بالكامل بواسطة أفراد السلامة والصحة المهنية وبإستخدام المعدات الميكانيكية للشركة.

ومن جهة أخرى تواصل الشركة أعمال التطهير الداخلية حفاظاً على سلامة العاملين بالشركة حيث تم تطهير ديوان عام فرع الشركة بمركز السادات.

يأتى ذلك تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وتعليمات رئيس الشركة القابضة وتطبيقًا للخطة الوقائية الموضوعة لتطبيق تلك التعليمات.