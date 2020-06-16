موجز اليوم السابع.. هل تقترب مصر من 100 حالة وفاة بكورونا يوميًا؟.. فيديو

تناول موجز "اليوم السابع"، الذى قدمته الزميلة شروق وجدى، وأعده الزميل رامى نوار، آخر الإحصائيات التي أعلنتها وزارة الصحة حول أعداد الوفيات بفيروس كورنا المستجد "كوفيد 19"، وتحت عنوان "هل تقترب مصر من 100 حالة وفاة كورونا يوميا"، استعرضت الزميلة زيادة أعداد الوفيات بمصر.

وخلال الموجز، قدم الزميل وليد عبد السلام، مسئول ملف الصحة، أن مصر شهدت قفزة نسبية في أعداد الوفيات كان آخرها أمس 97 حالة وفاة، مشير إلى أن نسبة الوفيات المسجلة في مصر بلغت 3.6 حالة مقارنة بمنسب الإصابات التي وصلت 46 ألف حالة، لافتاً إلى أن نسب الوفيات المسجلة عالميا بلغت 3.5 لـ4% حالة، مشددا على أن نسب الوفيات في مصر طبيبعة لو متزد عن النسب العالمية؟.

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