اليوم السابع
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منع إقامة سوق مليج بالمنوفية للحد من انتشار فيروس كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:20 ص
منع إقامة سوق مليج بالمنوفية للحد من انتشار فيروس كورونا منع اقامة سوق مليج بالمنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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شن مجلس مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع شرطة المرافق بمديرية أمن المنوفية ، تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، حملة مكبرة لغلق الأسواق، أسفرت عن غلق الأسواق بجميع أنواعها بقرى المركز والمدينة، منعا للتجمعات حفاظا على سلامة المواطنين، حيث تم منع إقامة سوق الثلاثاء بقرية مليج، وذلك بعد حملات مكبرة لمنع دخول البائعين . 

 
على الجانب الآخر، نظمت مديرية التموين بمحافظة المنوفية حملات مكبرة فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار شن الحملات التموينية لضبط المخالفين، وكذا الحملات المرورية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .
 
واستمراراً  لقيام  مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية  فى شن الحملات  لضبط المخالفين وتشديد الإحكام وضبط الأسعار والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية والعامة ومستودعات البترول فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا حفاظاً على حقوق المواطنين، حيث تم تحرير 187 محضر تمويني خلال يوم واحد تنوع ما بين  تحرير 59 محضر مخالفات مخابز  و128 محضر مخالفات أسواق .
 
وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة ، أنه تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع ومحل بيع كمامات بمركز شبين الكوم لتصنيع وبيع الكمامات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وضبط 4500 كمامة  و14متر قماش .
 
كما تم تحرير 3 محاضر لأصحاب محال بقالة بمراكز الشهداء وأشمون والسادات لبيعهم السجائر بأزيد من السعر الرسمى وضبط 5 كراتين سجائر ، فيما تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية بمركز تلا لإدارته بدون ترخيص وضبط 5 طن دقيق فاخر ، و2 طن أرز ، و2طن مكرونة  ، ومحضر أخر ضد صاحب مصنع أسمدة زراعية لإدارته بدون ترخيص وضبط 4 طن سماد سلفات ، 1 طن يوريا ، 150جركن غير مدون عليها بيانات.
 
 
منع اقامة سوق مليج بالمنوفية (1)
منع اقامة سوق مليج بالمنوفية (1)

منع اقامة سوق مليج بالمنوفية (2)
منع اقامة سوق مليج بالمنوفية (2)
 
 
 
 

 


فض اسواق

مليج

شبين الكوم

تموين المنوفية

محضر تموينى

الكمامات الطبية

سحب

رخصة قيادة

إرتداء الكمامات

قرارت رئيس مجلس الوزراء

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