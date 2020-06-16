منع إقامة سوق مليج بالمنوفية للحد من انتشار فيروس كورونا

على الجانب الآخر، نظمت مديرية التموين بمحافظة المنوفية حملات مكبرة فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار شن الحملات التموينية لضبط المخالفين، وكذا الحملات المرورية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

واستمراراً لقيام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية فى شن الحملات لضبط المخالفين وتشديد الإحكام وضبط الأسعار والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية والعامة ومستودعات البترول فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا حفاظاً على حقوق المواطنين، حيث تم تحرير 187 محضر تمويني خلال يوم واحد تنوع ما بين تحرير 59 محضر مخالفات مخابز و128 محضر مخالفات أسواق .

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة ، أنه تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع ومحل بيع كمامات بمركز شبين الكوم لتصنيع وبيع الكمامات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وضبط 4500 كمامة و14متر قماش .

كما تم تحرير 3 محاضر لأصحاب محال بقالة بمراكز الشهداء وأشمون والسادات لبيعهم السجائر بأزيد من السعر الرسمى وضبط 5 كراتين سجائر ، فيما تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية بمركز تلا لإدارته بدون ترخيص وضبط 5 طن دقيق فاخر ، و2 طن أرز ، و2طن مكرونة ، ومحضر أخر ضد صاحب مصنع أسمدة زراعية لإدارته بدون ترخيص وضبط 4 طن سماد سلفات ، 1 طن يوريا ، 150جركن غير مدون عليها بيانات.