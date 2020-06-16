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منظمة الصحة العالمية: العلاج الستيرويدى لفيروس كورونا "اختراقا علميا"

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:50 م
منظمة الصحة العالمية: العلاج الستيرويدى لفيروس كورونا "اختراقا علميا" مدير منظمة الصحة العالمية
كتب سمير حسنى

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اعتبرت منظمة الصحة العالمية العلاج الستيرويدي للفيروس كورونا كوفيد-19 "اختراقا علميا"، وفى وقت سابق، حذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، من الاستهتار بخطورة الانفلونزا الموسمية في نصف الكرة الجنوبي وما تسببه من خسائر فادحة، وغرد تيدروس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "موسم انفلونزا نصف الكرة الجنوبي مستمر. يمكن أن يؤدي التداول المشترك لـ COVID19 والإنفلونزا إلى تفاقم التأثير على النظم الصحية المثقلة بالفعل، ونحن نشهد بالفعل ترصد الإنفلونزا إما معلقًا أو يتراجع بسبب الوباء".

وقالت منظمة الصحة العالمية: "على الرغم من الاستجابة العالمية المستمرة لوباء COVID19 ، لا يمكننا أن نغفل عن قضايا الصحة العامة الهامة الأخرى، بما في ذلك الإنفلونزا. تؤثر الأنفلونزا على كل بلد كل عام ، وتتسبب في خسائر فادحة".

وعلى جانب آخر، أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، على أهمية التبرع بالدم لانقاذ أرواح المرضى بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، ووجه تيدروس أدهانوم رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " رسالتنا في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم هي: الاستمرار في التبرع بالدم وإنقاذ الأرواح. التبرع بالدم أثناء COVID19 آمن ، شريطة احترام إجراءات الإبعاد والنظافة".


الصحة العالمية

العلاج السيترويدي

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

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