منسق لكل لجنة.. اعرف أهم قرارات "تعليم دمياط" لامتحانات الثانوية العامة

دمياط معتز الشربينى

عقد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية، للوقوف على آخر استعدادات لجان امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2019/2020.

وأكد عثمان أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومي يتطلب بذل أقصي الجهود من جميع العاملين بالقطاع التعليمي وتوخي الحذر من كل من يريد إفشال المنظومة، حيث إن دور المعلم لا يقل عن دور الجندي في الميدان والدكتور في المستشفى، إذ أن بهذه الامتحانات ترسل مصر رسالة إلى العالم أجمع بحرصها على أبنائها الطلاب لإكمال العام الدراسي رغم الجائحة التي يعاني منها العالم.

ووجه وكيل الوزارة، أن يضم تشكيل غرفة العمليات بكل إدارة تعليمية منسقا لكل لجنة من لجان امتحان الثانوية العامة بكل إدارة وتكون مهمة (منسق اللجنة) هي التواجد أمام اللجنة ابتداء من الثامنة صباحا وحتى العاشرة صباحا أي الفترة المسموح بها دخول الطلاب للجنة الامتحان، وكذلك متابعة خروج الطلاب من اللجان بعد أداء الامتحان ومتابعة عملية دخول الطلاب والوقوف على مدى اتباع الإجراءات الاحترازية لعملية دخولهم اللجان، ولتفادي أية مشكلة قد تطرأ ، ولتذليل أية صعوبات قد تحدث، مشيرا إلى أن عمل (منسق اللجنة) يكون خارج أسوار لجنة الامتحان وغير مسموح له التدخل في طبيعة عمل رئيس اللجنة أو العاملين بها.

ووجه عثمان بضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بساعتين (الساعة 8 صباحًا) والصعود للجان الفرعية في تمام الساعة 10 صباحا، مشددا على التنبيه على مديري المدارس بتوفير أماكن مفتوحة لانتظار الطلاب ومراعاة الإجراءات الاحترازية، ووضع المقاعد الزائدة بفناء المدرسة في مسافات متباعدة لتكون مكان انتظار للطلاب وللحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان.

وأهاب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط الجميع بالالتزام والجدية في العمل المنوط حرصا على المصلحة العامة وخاصة في تلك المرحلة الاستثنائية، سائلا المولى عز وجل أن يلهمنا الصواب لما فيه مصلحة أبنائنا الطلاب.

يأتى ذلك من منطلق حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على تحقيق امتحانات آمنة تضمن تكافؤ الفرص للجميع.