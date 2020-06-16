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مطار القاهرة يستقبل 548 عالقا مصريا قادمين من جدة والدمام وأبها

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:38 م
مطار القاهرة يستقبل 548 عالقا مصريا قادمين من جدة والدمام وأبها مصر للطيران-ارشيفيه
كتب أحمد مصطفى

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استقبل مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، 3 رحلات إستثنائية قادمين من المملكة العربية السعودية وعلى متنهم 548 عالقا مصريا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن طائرة مصر للطيران القادمة من أبها قد وصلت وعلى متنها 148 راكبا كما وصلت رحلة إحدى شركات الطيران المصرية الخاصة قد وصلت من جدة وعلى متنها 180 راكبا، كما وصلت إحدى شركات الطيران بالسعودية قادمة من الدمام وعلى متنها 220 راكبا.

ويخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

 

 

 


أخبار المطار

إجلاء عالقين

السعودية

عودة المصريين العالقين

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