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مطار القاهرة يستقبل 485 عالقا مصريا من دبى وعمان والشارقة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:21 م
مطار القاهرة يستقبل 485 عالقا مصريا من دبى وعمان والشارقة مطار القاهرة- أرشيفية
كتب أحمد مصطفى

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استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، 3 رحلات طيران استثنائية قادمة من الإمارات والأردن، على متنهم نحو 485 راكبا من المصريين العالقين، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل 3 رحلات استثنائية سيرتهم شركة مصر للطيران وشركتان عربيتان، قادمة من دبى والشارقة وعمان على متنها نحو 485 مصريا،

ويخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج إلى الفحص الطبى داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلى المقررة بـ14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

 


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