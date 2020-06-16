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مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات إستثنائية قادمين من إيطاليا وينبع وبيروت

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:29 م
مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات إستثنائية قادمين من إيطاليا وينبع وبيروت مصر للطيران-ارشيفيه
كتب أحمد مصطفى

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أستقبل مطار القاهرة اليوم الثلاثاء، 3 رحلات طيران إستثنائية قادمة من المملكة إيطاليا والسعودية ولبنان على متنهم حوالى 300 راكب من العالقين منذ انتشار وباء كورونا.

وذكرت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن الرحلات الرحلات الـ3 منهم شركة مصر للطيران رحلة إلى ميلان باإيطاليا والآخرتان سيرتهما شركة مصرية خاصة وشركة طيران عربية إلى كلا من ينبع وبيروت

ويخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.


أخبار المطار

إجلاء عالقين

السعودية

إيطاليا

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