مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

أكد الطيار رشدى زكريا، رئيس شركة مصر للطيران، أنه لا يوجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية، وما بعد أزمة كورونا المستجد، موضحا أن مقترح زيادة الأسعار كان سيتم وفقا لتطبيق التباعد على الطائرات وهو ما ألغاه الاتحاد الدولى للنقل الجوى "إياتا".

وأشار رشدى زكريا، خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بوزارة الطيران المدنى، إلى وجود حزمة تخفيضات لتحفيز السياحة، وهى ما تزيد من حجم الإقبال، وتساهم فى خفض أسعار التذاكر.

وأوضح رئيس شركة مصر للطيران، أنه سيتم دمج بعض الرحلات فى حال عدم الإقبال، حسب نسبة الحجز، ولن يتم الإعلان عن ذلك الان لانه من السابق لاوانه وحاليا ترى الشركة نسبة الاقبال على الحجز بعد السماح للركاب بشراء التذاكر .

ولفت إلى أن الجهات التى تم فتح حجز الرحلات الآن، على وجهات أوروبا بالكامل الولايات المتحدة والشرق الأوسط ودول الخليج، أما بالنسبة لأفريقيا تم فتح السودان فقط، وأيضا دولة الصين.

ويعقد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيا، لإعلان ضوابط تشغيل المطارات، والجوانب المتعلقة بقرار استئناف الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد فترة توقف دامت لنحو قرابة ثلاثة أشهر، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة بالمطارات، وفقا لخطتها للتعايش مع أزمة الفيروس المستجد.