اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:56 م
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مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء تركيبه مصباح بمنزله فى جرجا سوهاج

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:56 م
مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء تركيبه مصباح بمنزله فى جرجا سوهاج جثه - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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لقى عامل يقيم بناحية قرية كوم أشكيلو دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، مصرعه صعقا بالكهرباء على إثر ملامسة يده أحد الأسلاك العارية، أثناء قيامه بتركيب مصباحا كهربائيا بمنزله بدائرة المركز تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جمال إبراهيم نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوفاة عامل مسن صعقا بالكهرباء بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم محمد سليمان العمدة مفتش المباحث والرائد أعزت سليمان  رئيس وحدة مباحث المركز وفاة شخص صعقاً بالكهرباء بناحية كوم اشكيلو دائرة المركز

تبين أنه أثناء قيام المدعو معتمد م ا 58 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بتركيب مصباح كهرباء بحوش ملكه بذات الناحية لامست يده أحدي الأسلاك العارية مما أدي لصعقه ووفاته وبسؤال شقيقه عاطف م ا 49 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية  بتوقيع  الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بان سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية .

 


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