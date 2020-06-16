مصرع طبيب أسنان سقط بسيارته داخل ترعة المنصورية بالدقهلية

الدقهلية ــ شريف الديب

لقي طبيب أسنان مصرعه غرقا داخل ترعة "المنصورية"، أمام قرية سلكا على طريق "المنصورة- أجا" التابع لمحافظة الدقهلية، بعد انقلاب سيارته، و تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ إلي إدارة شرطة النجدة، بسقوط سيارة في ترعة المنصورية أمام قرية "سلكا" وبداخلها قائدها.

وعلي الفور انتقلت قوات القوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتمكنت القوات من انتشال جثة قائد السيارة، وتبين أنه مصطفى إبراهيم البغدادي، 23 سنة، طبيب أسنان.، وتم نقله إلى مشرحة مستشفي المنصورة الدولي بعد تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، التى امرت بتسليم الجثمان لأسرته.