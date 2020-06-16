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الولادة القيصرية 12..

مستشفى إسنا للعزل تعلن إجراء ولادة قيصرية جديدة لسيدة مصابة بكورونا.. صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:25 ص
مستشفى إسنا للعزل تعلن إجراء ولادة قيصرية جديدة لسيدة مصابة بكورونا.. صور مستشفى إسنا للعزل الحى تعلن إجراء ولادة قيصرية
الأقصر – أحمد مرعى

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صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى، بأنه تمت تحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحي، والدكتور وهب الله عايش مدير مكافحة العدوي، صباح اليوم الثلاثاء، إجراء حالة ولادة قيصرية رقم 12 لسيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى تتلقى العلاج داخل المستشفى.

وأجريت الولادة في الساعات الأولى من صباح اليوم، والتي وضعت مولودها "مصطفي"، والأم والطفل بصحة جيدة، وتمت إجراء العملية تحت إشراف طاقم طبي بقيادة الدكتورة الهام محمود مدير عام مستشفي اسنا التخصصي، وبإشراف طبي كل من الدكتور عماد فاروق أخصائي النسا و التوليد، والدكتور سليمان الخطيب أخصائي التخدير، والدكتورة الشيماء حامد أخصائية الاطفال، ورضا التوني مفتشة التمريض بالأمانة، وتحت إشراف فريق مستشفي من التمريض ياسر وزينب، وتحكم عدوي سناء عبد الله، وتمريض عمليات شيماء عاطف ورانيا منصور، وتمريض حضانة أسماء محمود، وتمريض قسم علاء عبد ربه وأسماء رمضان، وإدارة هندسية أمير وفراج، وخدمات معاونة زينب.

وذكرت الدكتورة الهام محمود مدير عام مستشفي اسنا التخصصي، أن حالة الولادة القيصرية تعتبر الحالة الثانية عشر وأن الام والطفل بصحة جيدة بفضل الله وكرمه، حيث يعتبر مستشفي العزل الصحي باسنا الاولي علي مستشفيات العزل الصحي علي مستوي الجمهورية كاعلي نسب ولادة واعلي نسب شفاء، وهذا بفضل الله وكرمه ووجود أبطال من أعلى الكفاءآت يواصلون الليل بالنهار من أجل راحة المرضي وتقديم كامل الدعم العلاجي و النفسي للمرضى، والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل.

وكان قد حققت مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى جنوب محافظة الأقصر، أكبر عدد شفاء لمصابى كورونا بين مستشفيات العزل بمصر حتى الآن، حيث وصلت أعداد المتعافين لأكثر من 659 متعافى، كما نجحت فى إجراء 11 عملية ولادة قيصرية بجانب جلسات الغسيل الكلوى المتكررة للمصابين بالفيروس داخل المستشفى.

مستشفى إسنا للعزل الحى تعلن إجراء ولادة قيصرية جديدة (1)
مستشفى إسنا للعزل الحى تعلن إجراء ولادة قيصرية جديدة (1)

 

مستشفى إسنا للعزل الحى تعلن إجراء ولادة قيصرية جديدة (2)
مستشفى إسنا للعزل الحى تعلن إجراء ولادة قيصرية جديدة (2)

 

مستشفى إسنا للعزل الحى تعلن إجراء ولادة قيصرية جديدة (3)
مستشفى إسنا للعزل الحى تعلن إجراء ولادة قيصرية جديدة (3)

 

مستشفى إسنا للعزل الحى تعلن إجراء ولادة قيصرية جديدة (4)
مستشفى إسنا للعزل الحى تعلن إجراء ولادة قيصرية جديدة (4)

 


الاقصر

مستشفى اسنا للحجر الصحى

ولادة قيصرية بمستشفى اسنا

اخبار الاقصر

ولادة مصابة بكورونا

اخبار المحافظات

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