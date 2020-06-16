مذكرة تكشف قيام الخطوط القطرية بخفض رواتب طيارين أجانب

إيمان حنا

قالت شركة الخطوط الجوية القطرية فى مذكرة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن الخطوط الجوية القطرية ستخفض رواتب بعض الطيارين وتستغنى عن بعض الآخر لتعويض تراجع العائدات بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقد تضرر اقتصاد الإمارة فى الأشهر الأخيرة بفعل تراجع أسعار الطاقة، وجرى تسريح موظفين فى مؤسسات بينها مجموعة "بى أن سبورت" الرياضية التى استغنت عن نحو 100 موظف وقلصت رواتب آخرين.

وتأثرت الخطوط القطرية، التى تسافر إلى 170 وجهة على متن 234 طائرة، منذ مارس الماضى من إغلاق المطارات ومنع السفر فى العديد من الدول لاحتواء وباء كورونا.

كتب رئيس عمليات الطيران جاسم الهارون للطيارين فى مذكرة بتاريخ 4 يونيو أن رواتب أقدم قادة الطائرات الأجانب ستخفض بنسبة 25 بالمئة، بينما ستخفض رواتب آخرين بنسبة 15 بالمئة. وإضافة إلى ذلك سيتم فى الأسابيع المقبلة الاستغناء عن عدد لم يحدد من الطيارين.

وفى مايو حذرت الخطوط القطرية فى مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس من أنها ستضطر لصرف "عدد كبير" من موظفيها بسبب انهيار حركة الطيران بسبب وباء كورونا.

وقال طيار تحدث إلى وكالة فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويته: "الأوضاع قاتمة والاتصالات لم تكن واضحة - لا نعرف ما إذا كان هذا سيكون التخفيض الأخير أم أنه سيكون هناك المزيد"."بدون نقابة، يمكنهم أن يفعلوا ما يريدون لعقودنا."

وكانت الخطوط القطرية قد أوقفت رحلاتها وأبقت 35 وجهة فقط، قبل أن تعاود تسيير رحلات إلى وجهات اعتادت التوجه إليها مع إعادة السماح بنزول الطائرات فى عدد من المطارات حول العالم.