مدير بنها الجامعى: لدينا 85 حالة كورونا بالعزل المنزلى و11 محجوزا بالمستشفى

القليوبية نيفين طه

أعلن الدكتور طارق العيسوى مدير مستشفى بنها الجامعى، انه يوجد بالمستشفى 85 حالة مصابة بفيروس كورونا ويتم حجزهم بالعزل المنزلى لاستقرار حالتهم الصحية.

مؤكدا فى تصريح خاص لليوم السابع، أن تلك الحالات يتم توصيل الدواء لها حتى المنازل بواسطة فريق طبى متخصص من أطباء مستشفى بنها الجامعى، بالتنسيق مع فريق مكافحة العدوى بالمستشفى، مضيفا أنه يوجد 11 حالة أخرى مصابة بكورونا منهم بعض أطقم التمريض وحالتهم مستقرة جدا وقريبا سيتماثلون للشفاء

وفى سياق آخر قرر مستشفى بنها الجامعى، استقبال حالات الطوارئ والمشتبه فى إصابتهم بفيروس "COVID 19" من العاملين بالجامعة.

وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامى لمستشفى بنها الجامعى، اليوم الثلاثاء، إلى أن باقى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، مخصصة للتعامل مع حالات كورونا.

كان مستشفى بنها الجامعى، خصص عيادة الحميات لخدمة المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المستشفى فى وقت سابق تشغيل الخدمة المجانية الخاصة بالاستشارات الطبية عن بعد بالمستشفيات الجامعية، لتلقى استفسارات ورسائل الحالات المرضية وتشخيصها ومتابعتها عن طريق الواتس آب.

ويمكن التواصل مع الأطباء الاستشاريين بالمستشفى، عن طريق رسائل الواتس آب، وهي: الأمراض الصدرية 01062226103 والقلب والأوعية الدموية 01014977666 والنفسية والعصيبة 01005210217 والجهاز الهضمى 01091950280 والنسا والتوليد 01224504723 والأشعة 01024443844 والتحاليل المعملية 01006076838 – 01006216116 والمدير الطبى والعلاجى بالمستشفى 01225896680_01275044460