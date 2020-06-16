اليوم السابع
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محافظ مطروح: تطهير جميع مقار لجان امتحانات الثانوية واستراحات المراقبين

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:56 ص
محافظ مطروح: تطهير جميع مقار لجان امتحانات الثانوية واستراحات المراقبين تكثيف الاجرءات الاحترازية والوقائية
مطروح - حسن مشالي

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ  مطروح إستمرار جهود النظافة والتطهير بمدن المحافظة ، مع تكثيف الاجرءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ، والتطهير لجميع مقار لجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات المراقبين، ففى مدينة الحمام برئاسة المهندس مسعد عبدالهادي الشحات رئيس مركز ومدينة الحمام تم تطهير اللجان التى سوف تعقد فيها الإمتحانات وهى الثانوية بنين والثانوية بنات، وكذلك تم تطهير استراحات الملاحظين بمدرستى العيسوى وخالد بن الوليد بعد فرشهم بسراير واثاث مناسب كما سيتم تطهير عدد  2 أتوبيس يوميا  لنقل طلاب  الثانوية العامة من قرى البنجر إلى المدينة ذهابا وإيابا بالتنسيق مع مدير الإدارة التعلمية.
 
 وفى السلوم تم رش وتطهیر وتعقیم مبنی هندسة كهرباء السلوم ومكتب البرید والسجل المدنی ومكتبة التجنيد وقسم الشرطة والبنك الاهلی تحت إشراف عادل منصور رئيس المدينة، وفى مدينة سيوة برئاسة اللواء وفائى الحصيوى رئيس المدينة تم تكثيف النظافة ورش وتطهير مناطق" السبوخه - تورار- سيدي عبدالسلام- المعمل- السوق" ، وكذلك أعمال النظافة ورفع القمامة بالمناطق" وفله - لحريك - ميدان السوق- مجلس المدينه - أبوسلمان - الرمل" ، و تمهيد وإضافة التربة الرملية للطرق بمناطق" الغربيين - الزيدان - أبوسلمان".
 
تكثيف الاجرءات الإحترازية والوقائية (1)
تكثيف الاجرءات الإحترازية والوقائية (1)

تكثيف الاجرءات الإحترازية والوقائية (2)
تكثيف الاجرءات الإحترازية والوقائية (2)

تكثيف الاجرءات الإحترازية والوقائية (3)
تكثيف الاجرءات الإحترازية والوقائية (3)

تكثيف الاجرءات الإحترازية والوقائية (4)
تكثيف الاجرءات الإحترازية والوقائية (4)

تكثيف الاجرءات الإحترازية والوقائية (5)
تكثيف الاجرءات الإحترازية والوقائية (5)

 


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